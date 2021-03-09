Yeryüzündeki Mars: Salda Gölü, Mars'ta geçmiş yaşama dair ipuçları sunabilir

09 Mart 2021 Salı, 14:51

NASA, uzay aracının indiği ve bir zamanlar sular altında olduğuna inanılan Mars'ın Jezero Krateri'ndeki mineral ve kaya yapısına yeryüzündeki en benzer yapıda olan mineral ve taş tortularının Salda'da olduğunu açıkladı.

Mars'taki Jezero Krateri'ndeki deltanın ve uzun zaman önce kurumuş gölün çevresinde tortulaşmış olduğu düşünülen kalıntılardaki saklı fosilleşmiş mikrobiyal yaşam izlerini arayan bilim insanları, Salda Gölü'nden elde edilen verilerden faydalanabilirler.

NASA'nın bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurbuchen, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.

Amerikalı ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi 2019 yılında Salda Gölü'nün kenarında araştırma yapmışlardı. Gök mavisi su rengine ve beyaz sahile sahip bu göl Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor.

Bilim insanları, gölün çevresinde büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalit olarak adlandırılan kalıntıların mikropların yardımıyla oluştuğuna inanıyorlar.

Mars'taki uzay araştırma aracı Perseverance'ın arkasındaki ekip, Jezero Krateri'nde mikrobiyalit olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Araştırma ekibi aynı zamanda Salda Gölü'nün sahilinde bulunan ve yaşam için temel teşkil eden karbondioksit ve su karışımından oluşmuş karbonat mineralleriyle tortuları, Jezero Krateri'nin çevresinden elde edilen parçalarla kıyaslayacaklar.

Zurbuchen, "Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız" dedi.

Açıklamasının devamında Zurbuchen, "Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz" diye ekledi.

Mars yüzeyinden alınan kaya örnekleri, 2031 yılında iki ayrı robotlu görevle Dünya'ya getirilene kadar kızıl gezegenin yüzeyinde muhafaza edilecekler.