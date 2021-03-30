Yeşilçam, 22 Nisan'da başlıyor: İlk fragman yayınlandı
Yerli çevrim içi video platformu BluTV’nin bu sene adından sıkça söz ettirecek özel yapımı ‘Yeşilçam’ için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Takvimler 22 Nisan’ı gösterdiğinde BluTV’de nostalji rüzgarları esecek. İzleyenleri Yeşilçam döneminin özlenen atmosferine götürecek olan dizinin fragmanı yayınlandı.
BluTV, yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’ı 22 Nisan’da izleyiciyle buluşturuyor. Sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat veren Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı, izleyenleri ekran başına kilitleyecek diziden ilk fragman paylaşıldı.
Müzikleriyle de dikkat çeken fragmanda Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Semih Ateş’in çekmek istediği filmden Yeşilçam dünyasının kurallarına, o dünyada kendini var etmek isteyenlerin hayallerine ve var olanların hayal kırıklıklarına kadar birçok kesit yer alıyor.
İzleyenlerin o döneme dair anıları yeniden hatırlayacağı ve çok farklı duygular yaşayacağı ‘Yeşilçam’ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncular bir araya geliyor.
Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminin usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle buluştuğu Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor.
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