Yeşilyurt'tan Brencia'ya bir Ergin Ataman öyküsü

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:59

Avrupa ve Türk basketbolunun önden gelen başantrenörlerinden Ergin Ataman'ın hayat hikayesi, 'Zafere Giden Yol' adlı kitapla okurlarıyla buluşuyor. Kitap içerisinde Ergin Ataman'ın Yeşilyurt'tan Brescia'ya uzanan hayat hikayesi anlatılıyor.

Fanatik Kitap Yayınları tarafından hazırlanan ve Gökhan German ile Hamit Turhan'ın yazdığı nehir kitap, sayısız başarıya ulaşmış Ergin Ataman'ın hayatını daha yakından tanımamıza imkan sağlıyor.

Ergin Ataman'ın kitabının tanıtımı için, Zoom Cloud üzerinden bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı antrenör, kitabın yazımından dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, bir kitap daha yazılması gerekecek, başaracaklarım henüz bitmedi diyerek aktif koçluk hayatının devamında da hedeflerinin devam ettiğini belirtti. Tek konsantrasyonun Anadolu Efes ile Euroleague kazanmak olduğunu yineleyen koç, Torino'ya yaptığı basketbol yatırımıyla bir Türk'ün Avrupa'da da başarılı olacağını göstermek için bu yatırımı yaptığını açıkladı.

Ergin Ataman, arkadaşımız Yunus Aydın'ın sorularını yanıtladı.

- Torino'ya yaptığınız yatırım sonrasında, halen Anadolu Efes antrenörlüğünüz devam ediyor. 2026'da Galatasaray'da başkanlık hedefiniz devam ediyor mu?

Ergin Ataman: Galatasaray üyesi olmak benim için çok önemli ve onur verici. Aktif antrenörlük hayatım sona erdikten sonra sporun en üst kademelerinde görev almak istiyorum. Başkanımız Mustafa Cengiz'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuan da tek konsantrasyonum Anadolu Efes, şuan için Galatasaray'da böyle bir hedefim yok. Ancak adım adım böyle şeyleri düşünüyorum.

- Siz adınıza kitap yazılacak noktaya 1996 senesinden itibaren başarılarla geldiniz, peki siz genç antrenörler arasında adına kitap yazılacak kimi görüyorsunuz?

Ergin Ataman: Tek bir isim vermek gerçekten zor. Başakşehir'in bu sezon şampiyonluğunda Okan Buruk hoca tarih yazdı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Antrenörlerimizin Avrupa'da ses getirmesi için iki koşul var. İlk koşul Uluslarası başarı yakalaması, ikinci koşul ise kulüplerin antrenörlerin arkasında durması. Benim Avrupa bazında tek eksiğim Euroleague kupası. Ona da geçtiğimiz sezon çok yaklaşmıştık. Sezonun %80'inin tamamlandığı noktada lig lideriydi. Virüs engeline takıldık. Antrenörler bazında bu iki koşul sağlandıktan sonra çok başarılı bir koç jenerasyonumuz var. Büyük başarılar kazanacaklarını düşünüyorum.







