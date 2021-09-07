Yeşim Salkım 'haber programı' sunacak
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor. Salkım, TGRT Haber'de haftada 4 gün "Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa" programını sunacak.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, TGRT Haber’de televizyon haberciliğine başlıyor.
Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Salkım, televizyon ekranına 'halkın sesi olmak için' çıkacağını ifade etti.
Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” diye konuştu.
Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de yayınlanacak.
Bu Akşam Babam için ve #COVID19 de ailelerini kaybedenler için ve tabiki #pinargultekin için yayında olucam saat 22:30 da @tgrthabertv de buluşalım bir de benden dinleyin bakalım önyargısız ve İnsanca konuşarak pic.twitter.com/CJCzYqhbLR— Yesim Salkım Bornozlu Kadın (@yesimsalkim) September 7, 2021
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