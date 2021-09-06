Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım son yolcuğuna uğurlanıyor
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dursun Salkım için bugün cenaze töreni düzenlenecek.
Yeşim Salkım'ın, 27 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan babası Dursun Salkım bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Acı haberi dün sosyal medya hesabından duyuran Yeşim Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam..." notunu düştü.
Cenaze töreninin detaylarını paylaşan Yeşim Salkım, "Huzurla uyu babam, nur içinde uyu. Seni çok seviyorum son bir kez sarılamadım sana en çok o koyuyor bana" ifadelerini kullandı.
Dursun Salkım bugün ikindi vakti Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
ANLAYIN ARTIK DÜNYADA BİR SALGIN YOK DEMİŞTİ
Yeşim Salkım daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söylemiş, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" demişti.
Aşı karşıtı da olan Salkım sosyal medyadan paylaştığı bir videoda ise "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- AKP'nin sosyal medya projesi ifşa oldu
- Taliban'ı kılık değiştirerek kandırdılar
- Dev maçta tarihi kaos!
- Makinistten tepki çeken yorum
- A101 işçileri isyan etti