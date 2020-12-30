"Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek"

30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:51

Emlak aracılık faaliyetlerinin sadece Yetki Belgesi alan işletmeler tarafından yapılabileceğine dikkat Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Artık 1 Ocak tarihinden sonra bu denetimlerin ve kontrollerin yapılmasını istiyoruz.

Başka bir uzatma ya da gecikme olmaması lazım. Yetki belgesi alan 23 bine yakın işletme bu uygulamaların başlamasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

YETKİ BELGESİ SORSUN

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, konuya ilişkin emlakçı ve tüketicilere uyarılarda bulunan Akdoğan, “Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için çalışacakları emlak işletmelerine yetki belgelerini sormalı, yetki belgesi olmayan işletmelerle çalışmamalıdır. Ayrıca emlak işletmeleri ile gerek alım satım işlemlerinde gerekse de kiralama işlemlerinde sözleşmeli çalışmaları gerektiği unutulmamalı.

Emlak işletmeleri yetkilendirme sözleşmesi yapmadan bir herhangi bir satılık ya da kiralık taşınmazın ilanını giremezler. Ayrıca 1 Ocak itibarıyla işletmelerin, emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri Taşınma Ticareti Bilgi Sistemine kaydetmeleri gerekiyor. Eksikler bir an önce işletmeler tarafından tamamlanmalı" şeklinde konuştu.