Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
Kütahya'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarının sürdüğü 2 katlı evin çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı. Olay, Vefa Mahallesi Tulumba Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 katıl evin yıkımı sırasında çatı çöktü. Bu sırada üzerine kalas düşen Ahmet Yelken isimli işçi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yelken, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın görgü tanıklarından İhsan Türkmen, “Bu bina 1966 yılında yapıldı. Ağaçları bugüne kadar çürüdüğünden arkadaşlar yıkarken kaza oldu" dedi.
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