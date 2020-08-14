Yıldız Kenter'in ismi Antalya'da yaşayacak

Geçen yıl yaşamını yitiren çağdaş Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Yıldız Kenter’in adı Antalya Büyükşehir Kültür Salonu’nda yaşayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 17:16
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı devam toplantısında Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Yıldız Kenter’in isminin Belediye Kültür Salonu’na verilmesine karar verdi.

Karaalioğlu Parkı içerisinde bulunan ve modernize edilerek açılacak olan Belediye Kültür Salonu’nun isminin “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değiştirilmesine yönelik Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.


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