Yıldız adayı Terrence Clarke, trafik kazasında hayatını kaybetti

23 Nisan 2021 Cuma, 12:40

Geçtiğimiz sezon Amerika Birleşik Devletleri'nin kolej ligi olan NCAA ekiplerinden Kentucky Wildcats'in formasını giyen ve bu sezonki NBA Draftı'na katılmak için hazırlıklar yapan 19 yaşındaki yıldız adayı Terrence Clarke, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. tmz.com'un haberine göre kaza sonucu hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Clarke, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Clarke ile aynı araçta, arka koltukta bulunan eski takım arkadaşı Brandon Boston Jr.'ın ise hayatta olduğu, adli makamların olayı soruşturduğu ifade edildi.

Dün bir menajerlik şirketiyle anlaşma imzalayan Clarke'ın ölüm haberi, Amerikan basketbolunda şok etkisi yarattı. NBA ekibi Boston Celtics, 2001 doğumlu oyuncunun eski takımı Wildcats ve takımın antrenörü John Calipari, genç yıldız adayı için bir başsağlığı mesajı yayınladı.