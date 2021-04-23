Ryan Mason Premier Lig tarihine geçti
Jose Mourinho’nun ardından Tottenham’ın başına geçen Ryan Mason, Premier Lig tarihinin en genç menajeri oldu.
Premier Lig’de hafta başında Tottenham’daki görevine son verilen Jose Mourinho’nun ardından geçici olarak takımı devralan Ryan Mason Premier Lig tarihine geçti. 26 yaşında Hull City forması giyerken başından yaşadığı sakatlık sonrasında futbolu bırakmak zorunda kalan Mason, üç yıl sonra ilk menajerlik deneyimini yaşarken lig tarihinin en genç menajeri oldu.
SAKATLIĞI KARİYERİNİ BİTİRDİ
2016/17 sezonunda Hull City forması giyen Ryan Mason, 22 Ocak 2017’de Chelsea deplasmanında başına aldığı müdahale sonrasında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Chelsea’nin kullandığı köşe vuruşunda Gary Cahill ile hava topuna çıkan Ryan Mason, başına aldığı darbeyle yerde kaldı. Mason, geçirdiği ameliyatın ardından doktorların tavsiyesiyle futbol kariyerini sonlandırdı.
ANTRENÖR OLARAK TOTTENHAM’A DÖNDÜ
Sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini tamamlayan Ryan Mason, 2019 yılında altyapısından yetiştiği Tottenham’a yardımcı antrenör olarak döndü. Sonrasında kulübün altyapı direktörü olan genç teknik adam, Jose Mourinho’nun görevinden ayrılmasıyla takımın başına geçti.
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