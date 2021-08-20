Yıldız Tilbe'den tepki çeken 'aşı' açıklaması

20 Ağustos 2021 Cuma, 10:30

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama hızı istenilen hıza ulaşamazken ve vaka sayıları istenilen seviyeye inemezken; aşı karşıtlığı da bu süreçte devam ediyor.

Son olarak aşıya karşı olduğu söyleyen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı vurulmak istemediğini dile getirdi. Ünlü sanatçının sözleri, takipçilerinin tepkisini aldı.

Çok sayıda takipçi, konunun uzmanlar tarafından tartışılması yönünde yorumda bulundu.

"KORUMAYAN BİR AŞIYI NEDEN VURULAYIM"

İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar:

"Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?"

ÖLÜRSEM ÖLÜRÜM, KALIRSAM YİNE ÖLECEĞİM BİR GÜN"

"Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar… Müjdee, kimse kalmayacak hiç kimsecik herkes naşşşti."