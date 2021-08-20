Tarkan'dan 'aile' paylaşımı: "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda..."

20 Ağustos 2021 Cuma, 00:00

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol vakit geçiriyor.



Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı, son olarak eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile sarıldığı sevgi dolu fotoğrafını, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Ünlü şarkıcı yayımladığı kareye, "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı" notunu düştü.

Tarkan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



