Tarkan'dan 'aile' paylaşımı: "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda..."

Sanatçı Tarkan, son günlerde dünyada yaşanan olaylara sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, eşi ve kızıyla sarıldığı sevgi dolu bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 00:00
Tarkan'dan 'aile' paylaşımı:
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Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Salgının ardından tüm yeni projelerini erteleyen Tarkan ailesiyle birlikte bol bol vakit geçiriyor.

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı, son olarak eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile sarıldığı sevgi dolu fotoğrafını, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Ünlü şarkıcı yayımladığı kareye, "İnsanlığın çivisinin çıktığı şu tuhaf zamanlarda bir daha anlıyorum ki sevgiye sığınma zamanı. Ailemize, sevdiklerimize sarılma zamanı" notunu düştü.

Tarkan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



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