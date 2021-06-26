Yıllardan sonra ilk kez... Windows’tan Internet Explorer açıklaması

Windows 11, 26 yıldır kullanımda olan Internet Explorer'ın yer almadığı ilk sürüm olacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:57
Yıllardan sonra ilk kez... Windows’tan Internet Explorer açıklaması
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Microsoft tarafından tanıtılan Windows 11’de Internet Explorer’ın olmayacağı açıklandı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Internet Explorer'ın Windows 11'de "devre dışı bırakılacağı" belirtildi.

The Verge'e konuşan bir Microsoft sözcüsü, "Internet Explorer masaüstü uygulaması Windows 11'de kullanılamayacak. Microsoft Edge, Windows 11 için varsayılan tarayıcı olacak " dedi.

Microsoft, 26 yıldır kullanımda olan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 2022'den itibaren kullanımdan kaldırılacağını açıklamıştı. Microsoft Edge Program Müdürü Sean Lyndersay, Internet Explorer'ın Haziran 2022'den itibaren yalnızca Windows 8.1, Windows 7 ve bazı sunucu işletim sistemlerinde kullanılabileceğini duyurmuştu.


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