Yılmaz Özdil: Can güvenliğimiz yok

16 Ekim 2020 Cuma, 11:28

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, gazetenin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'ye "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla verilen toplam 20 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından onanmasının ardından konuyu köşesine taşıdı.

“Haksız vergi cezaları kesiliyor. Basın ilanlarımız kesiliyor. Henüz yayın hayatına başlamayan televizyonumuza bile ceza kesildi” diyen Özdil, “Can güvenliğimiz yok. Manşetlerden ekranlardan hedef gösteriliyoruz. Silahlı korumalarla dolaşıyoruz” diye yazdı.

Yılmaz Özdil’in bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir gazete Sözcü gazetesi kadar sistematik saldırı altında kalmadı.

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4.877 gündür yayınlanıyoruz.

Bu süre içinde aleyhimize 800'den fazla tazminat davası açıldı.

Bin'den fazla suç duyurusunda bulunuldu.

300'den fazla ceza davası açıldı.

2 binden fazla tekzip başvurusu yapıldı.

Toplayın bunları…

4 bini geçiyor.

Kardeş gazetemiz Korkusuz'u ilave et.

5 bine yaklaşıyor.

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Yani?

Sözcü ailesi, yayın hayatına başladığı günden beri, ortalama her gün adliyeye götürüldü, her gün!

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Bırakın Türkiye tarihini, dünya basın tarihinde böylesine sistematik saldırı altında tutulan bir başka gazete yok.

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Patronundan muhabirlerine, genel yayın yönetmeninden yazarlarına, internet sitesinden muhasebe görevlilerine kadar, neredeyse yargılanmayan personelimiz yok!

Hapis cezası istenmeyen yazarımız yok!

Asılsız ihbarlarla, kanıtsız iftiralarla, sahte tweetlerle, yalancı tanıklarla, montaj fotoğraflarla, düpedüz kumpaslarla, linç kampanyalarıyla devamlı savcı veya hakim önüne çıkarılıyoruz.

Hukuk servisimiz adeta call center gibi çalışıyor!

Haksız vergi cezaları kesiliyor.

Basın ilanlarımız kesiliyor.

Henüz yayın hayatına başlamayan televizyonumuza bile ceza kesildi.

*

En son… Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'ye verilen toplam 20 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

*

Can güvenliğimiz yok.

Manşetlerden ekranlardan hedef gösteriliyoruz.

Silahlı korumalarla dolaşıyoruz."