Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu!

TBMM Başkanlığı, Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:03
Abone Ol google-news

Sözcü'den edinilen bilgiye göre, TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdil’in bugünkü “Baroların ne işi var Tbmm’de…” başlıklı köşe yazısında, TBMM’yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM’yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı iddia edildi.

Özdil'in bugün yayınlanan köşe yazsında, "Baro başkanlarını TBMM'ye sokmadılar ama hırsızlar girebiliyor TBMM'ye" ifadelerini kullanmıştı.


Video Haberler