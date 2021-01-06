Yılmaz Özdil'den Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım’ rektör Melih Bulu ve Süleyman Soylu'nun "PKK yardakçıları" ifadesini değerlendirdi

06 Ocak 2021 Çarşamba, 01:07

Yılmaz Özdil, TELE 1'de katıldığı Tuba Emlek’in sunduğu Mercek programında, Boğaziçi'ne atıf yaparak; "Benim de bir 'rektör' adayım var. Boğaziçi'ne 'bunu' atadılar, ODTÜ'ye de 'bunu' atasınlar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir arkadaş var. Bu arkadaş Erdoğan'a 100 kıtalık şiir yazmış. Şiirin ismi 'Sana ömrümden ömür vermek isterim'... Tam rektör olacak adam..." ifadelerini kullanan Özdil, "Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bu arkadaşın şiiriyle ilgili sınav yapılması lazım. Kazananları Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör yapmak lazım. Maalesef Türkiye'nin geldiği ve getirildiği bilim seviyesi bu" ifadelerini kullandı.

AKP yöneticileri bile bu kelepçe meselesini öğrenmeye çalışıyor. Bu kelepçeyi Boğaziçi Üniversitesi'ne mi taktılar, AKP'ye mi taktılar? Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü bu iş AKP'nin sırtına kaldı. Yani AKP'nin İçişleri Bakanı'nın sırtına kaldı. Böyle bir talimat verdiklerini tahmin etmiyorum" ifadelerini kullanan Özdil, "Melih Bulu koltuğuna oturmamış, kelepçe takılmasının doğru olduğunu anlatıyor. Gerçekten çok hazin bir durumda. Kendisi farkında değil ama çoktan istifa etti, görevden alındı, haberi yok. Orada rektörlük yapmaya devam etmesi imkansız" dedi.

DEĞİL İÇİŞLERİ BAKANI, FERİŞTAHI OLSA...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerde yemek yerken askerlerle verdiği fotoğrafını eleştiren Yılmaz Özdil'i hedef almıştı. Yılmaz Özdil, Süleyman Soylu’nun Berbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında yerde yemek yerken askerlerle verdiği fotoğrafa eleştirilerde bulunmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum” demişti.

Süleyman Soylu, Özdil’in bu paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Soylu, açıklamasında, “Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK'nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan… Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!” ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz Özdil, Tuba Emlek’e Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarına karşı cevap verdi.





Özdil, “Bana PKK’lı diyecek adam değil İçişleri Bakanı, feriştahı olsun daha anasının karnından doğmadı. İçişleri Bakanı’nın eğer kendisine biraz saygısı varsa benden özür dilemeli. Aynı zamanda bu kitapta yer alan kahraman Türk subayları, astsubayları, şehitler ve gazilerden de özür dilemeli. İşinize gelmeyen adama PKK’lı yaftası yapıştırmak anca sonucu özürle bitmesi gereken bir eylem. İçişleri Bakanı benden özür dilemeli” ifadelerini kullandı.