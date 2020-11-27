Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailesi, Vural'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.
67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Deneyimli çalıştırıcı tedavi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
Vural'ın durumuna dair açıklama yapan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ''Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır'' bilgisini verdi.
AİLE, DURUMU CİDDİ DEMİŞTİ
Vural'ın ailesi konuya dair şu açıklamayı yaptı:
"Babamız Kovid-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."
Vural, geçen haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve tedavi sürecinin ardından testlerinin negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
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