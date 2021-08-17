Yılport Samsunspor'dan Moryke Fofana açıklaması

17 Ağustos 2021 Salı, 23:24

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Moryke Fofana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.



Samsunspor bu sezon 21. transferini Moryké Fofana’yı transfer ederek yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kulübümüz son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen kanat oyuncusu Moryké Fofana ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”



Son olarak Süper Lig’de Yeni Malatyaspor forması giyen Moryké Fofana, kulüp takımlarıyla çıktığı 270 maçta toplam 42 gol atma başarısı göstermişti. Fofana, Lilleström’de başlayan profesyonel futbol kariyerinde sırasıyla Lorient, Konyaspor, Yeni Malatyaspor formalarını giymişti.



TAKIM BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Karadeniz temsilcisi bu sezon Moryké Fofana hariç Konyaspor’dan orta saha Ismael Diomande, Fatih Karagümrük’ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor’dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani’den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Brahim Darri, Eyüpspor’dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü’nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor’dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor’dan sağ bek Ali Ülgen, B.B. Erzurumspor’dan Osman Çelik, FK Partizani’den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96’dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor’dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege’den orta saha Semih Altıkulaç, Herta Berlin’den orta saha oyuncusu Cihan Kahraman’ı, Kayserispor’dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan’ı, FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic’i ve Karacabey Belediyespor’dan defans Berk Taşkın’ı transfer etmişti.

