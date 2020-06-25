Yine 4 büyükler yine 4 büyükler

25 Haziran 2020 Perşembe, 10:16

Mayıs ayı boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler Medya Takip Merkezi’nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mayıs ayı raporunda belirlendi.

Medya Takip Merkezi’nin Mayıs ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, spor camiasının en çok konuşulan takımları ve popüler isimleri belirlendi. Medyada en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Emre Belözoğlu oldu. Liglerin 12 Haziran’da açılacağı açıklamasının ardından kolları sıvayan futbol kulüpleri, alınan sıkı tedbirlerle birlikte sahalara döndü. Medyada toplam 57 bin 996 haberde yer alan Fenerbahçe, Mayıs ayının en çok konuşulan futbol takımı oldu. Fenerbahçe’yi sırası ile 54 bin 247 haber ile Galatasaray ve 49 bin 895 haber ile Beşiktaş takip etti.Eski takım arkadaşı Arda Turan ile Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Emre Belözoğlu, ay boyunca 6 bin 844 haberde adından bahsettirerek Mayıs ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Belözoğlu’nu ise sırası ile 5 bin 626 haber ile Caner Erkin ve 4 bin 960 haber ile Arda Turan takip etti.

TERİM YENİDEN TAKIMIN BAŞINDA

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavisi tamamlanan ve hastalığı atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu. UEFA Kupası zaferinin 20. yılında, 20 yıl önceki mektupla da gündeme gelen Terim, mektubunda ise Galatasaray’dan “Hayallerinin takımı, babanın seni emanet ettiği camia.” olarak bahsetti. Virüsü yenen, maskesi ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak takımının başında antrenmana çıkan teknik adam, ay boyunca medyada 14 bin 421 haberde yer alarak zirvedeki yerini korudu. MTM’nin aynı raporuna göre Terim’i, sırası ile 9 bin 440 haber ile Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın ve 5 bin 528 haber ile Trabzonspor çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek liglerin kaderini belirleyecek toplantıyı gerçekleştirdi. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği açıklama Özdemir’den geldi. TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelen Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig için yeniden başlama tarihinin 12 Haziran olarak belirlendiğini açıkladı.

Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandığını da belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamalarla ay boyunca 17 bin 462 haberde yer alarak, en çok konuşulan yönetici oldu. Nihat Özdemir’i ise sırası ile 9 bin 59 haber ile siyah beyazlı takım yöneticisi Ahmet Nur Çebi ve 8 bin 42 haber ile sarı kırmızılı takım yöneticilerinden Mustafa Cengiz takip etti.







