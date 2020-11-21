Yırtık adaleyle kalesinde devleşti

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ederken kaleci Utku Yuvakuran sakat sakat oynadığı halde yıldızlaştı.Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu’nun cezalı duruma düşmesinin ardından Başakşehir karşısında kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusuydu. Yedek kaleci Utku Yuvakuran’ın adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında kaleyi Emre Bilgin’in koruması gündeme gelmişti. Ancak Utku Yuvakuran, iğne ile Başakşehir mücadelesinde 11’deki yerini aldı ve Beşiktaşlıların kalbini feth etti.Kalede cezalı Ersin Destanoğlu’nun yerine Utku Yuvakuran’ı görevlendiren Sergen Yalçın, savunma 4’lüsünü Dorukhan, Necip, Montero ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza’yı sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattında Ghezzal, Mensah, Atiba ve Larin’e şans tanıdı. Sergen Yalçın’ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Gökhan Töre, 2 maçlık aranın ardından kadroya döndü. Denizlispor maçının ardından sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, bu hafta takımla tek antrenman katılmasına rağmen eksik isimlerin çokluğu nedeniyle müsabaka kadrosuna alındı.Siyah-beyazlı ekibin Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, bu sezon ilk kez lig karşılaşmasında kadroya girdi. Bu sezon sadece UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki PAOK maçında görev alan N’Koudou daha sonrasında sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemedi. Fransız kanat oyuncusu böylece 89 gün sonra bir karşılaşmanın kadrosunda kendisine yer buldu.