Yiyecek içecek sektörünün bir ay kapanması 6-7 milyar TL’lik zarara neden olacak

18 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Salgın nedeniyle sosyal hayatı kısıtlayıcı yeni önlemlerin alınması, restoran işletmecilerinde hem kafa karışıklığına hem endişeye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam “restoranların saat 10.00-20.00 arasında hizmet vereceği” ve “paket servis uygulamasına geçileceği” şeklinde parça parça açıkladığı iki ayrı karar, anlaşılamadı.

Müşteri kabul edip, etmeyeceklerini; paket servise geçeceklerse de hangi tarih aralığında bu uygulamanın başlayacağını anlayamayan restoran sahipleri, Erdoğan’ın dün akşamki açıklamalarından sonra duruma açıklık getirebilmek için yoğun mesai harcadı. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde bu durum henüz netleşmedi. Diğer yandan, Türkiye’de irili ufaklı yaklaşık 100 bin restoran var ve yüzde 50’sinin paket servis kabiliyeti yok.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Yılın bu mevsimi 3-4 hafta restoranların paket servis harici çalışmaması işlerin yüzde 70 düşmesine, yani 6-7 milyar TL’lik bir kayba yol açar” dedi.

AVM’LERİN DURUMU VAHİM

Bingöl’ün tahmini, işletmeleri tamamen kapatmaktan ziyade belli kısıtlamalar geleceği yönündeydi. Bingöl, “Belli saat aralığında, belirli sayıda müşteriler ve artan hijyen koşulları yoluyla birtakım kısıtlamalar bekliyorduk” dedi.

Salgın önlemleri kapsamında 18 Mart’ta geçici olarak faaliyetlerine ara verilen restoranların o dönem bir anda kapatılmış olmasının işletmelere ciddi ekonomik zarar verdiğini anımsatan Bingöl, “Bu kez kapatılacaksa da 2-3 gün önceden bildirilmesini İçişleri Bakanlığı’ndan talep etmiştik” diye konuştu.

Öte yandan, yeni önlemler kapsamında AVM’lerin çalışma süreleri de 10.00-20.00 aralığında olacak. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerdeki fast-food işletmelerin cirolarının pandemiden bu yana yüzde 30’u geçemediğine dikkat çekti.

Altaş, “AVM içindeki restoranlardan çok da verim alamıyoruz, onlar zaten kapalı gibiler” diye konuştu. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği, günler öncesinde, üyelerine işletmelerin geçici olarak kapanabileceğine dair uyarı mesajı göndermişti”

Açıklamada “Uygulamanın başlangıç tarihinin 19 Kasım olması, kapanış sürelerinin ilk aşamada 3-4 hafta ile sınırlı olması öngörülmektedir” denilmiş; TURYİD Başkan Yardımcısı Barış Tansever, “Üyelerimize ‘önlem alın’ dedik. Stokla yakalandığımız zaman bozulan mallar nedeniyle sektör darbe yiyor” açıklamasını yapmıştı.