Yiyecek sektörüne verilecek ‘devede kulak’ desteğin koşulları ağır

18 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Ticaret Bakanlığı, restoran kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sağlayan işletmelere salgın nedeniyle verilecek ciro desteğine ilişkin ayrıntıları dün belirledi. Tebliğe göre şartlar özetle şöyle:

- Destekten 2019 öncesi ya da 2019’da hizmet vermeye başlayan, 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan işletmeler yararlanabilecek.

- 2019’daki ciro 3 milyon TL’nin altında olacak.

- 2020’deki cironun 2019’a göre en az yüzde 50 azalmış olması gerekecek.

- İşletmenin yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösterdiğini belirten “NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna” sahip olması şartı aranacak.

- KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez destekten yararlanabilecek.

- Tek seferde ödenecek olan destek 2 bin TL’den az ve 40 bin TL’den fazla olmayacak.

- Desteğin miktarı işletmelerin 2020’deki cirolarının 2019’daki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü olacak.

- İşletme cirolarının tespitinde 2019 ve 2020 için verilen KDV beyannameleri esas alınacak.

- Eğer işletme, Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hibe desteği de almaya hak kazanmışsa, 3 bin TL ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek. Varsa kalan tutar işletmeye ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Ayrıca tebliğe göre işletmeler “www. turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden başvuruda bulunacak. Destek doğrudan banka hesaplarına yatacak.