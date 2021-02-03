YKS başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihlerini, sınav tarihleri gibi bilgileri adaylarla paylaştı. Takvime göre YKS’ye başvuru tarihleri 4 Şubat 2021 itibarıyla başlayacak ve 2 Mart 2021'de sona erecek. Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

Sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi de 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecek ve sınavlardan alınacak puanlar ile üniversite tercihinde bulunabilecekler.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücretinin, başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda açıklanması bekleniyor. 2020 yılında YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmış, geç başvuru ücreti ise 105 lira olarak belirlenmişti.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse, sınav sonuçları da 4 Ağustos 2021 tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.