YKS tercih işlemleri ne zaman başlıyor?
YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu hangi tarihler arasında? YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Tercihler nereden yapılacak? ÖSYM'nin yaptığı açıklamada ne denildi?
26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. Sonuçlarının Ağustos'ta duyurulması beklenen YKS tercihleri, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
YKS tercih işlemleri, 5 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar, tercihlerini 13 Ağustos saat 23:59'a kadar kılavuzda yer alan kurallara göre sadece ÖSYM’nin internet sitesinden yapabilecek.
Üniversite adayları, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, ÖSYM'nin sitesinden ulaşabilecek. ÖSYM'den adaylara yapılan uyarıda, "Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır" denildi.
TERCİHLER SADECE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
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