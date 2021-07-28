YKS 2021 sonuçları açıklandı!
2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM resmi internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları "http://sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
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