YKS'de matematik testi öğrencilere zor geldi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda dün üniversite adayları Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girdi. Adaylar, 135 dakikalık sürede 120 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.00’da, Yabancı Dil Testi (YDT) de 15.30’da yapılacak.
Bu yıl da sınava son anda yetişenler, geç kalıp binaya alınmayanlar oldu. Bazı adayları polisler motosikletle sınava yetiştirdi. İlk sınavı bitirmenin rahatlığını yaşayan adaylar, özellikle Matematik sorularının zorluğundan ve sürenin yetmemesinden yakındı.
TYT sorularını inceleyen uzmanlar, sınavda müfredat dışı ve hatalı soru bulunmadığını, matematik testinde öğrencilerin süre sorunu yaşadığını söyledi.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları üniversite hazırlık bölüm başkanlarının yorumları şöyle:
MATEMATİK: Muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorular. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.
GEOMETRİ: Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.
FİZİK: Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.
KİMYA: Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.
TÜRKÇE: Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşmakta. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu testte zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açmış.
TARİH: TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş.
SÜREYİ İYİ KULLANAN BAŞARIR
- Bilfen Liseleri bölüm başkanlarına göre, öğrenciler genel olarak Türkçe ve matematik sınavında süreyi ayarlamakta zorlandı. Bazı derslerin sorularının zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecek. Sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacak.
- Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüş” dedi.
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