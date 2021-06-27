YKS'de matematik testi öğrencilere zor geldi

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Bu yıl da sınava son anda yetişenler, geç kalıp binaya alınmayanlar oldu. Bazı adayları polisler motosikletle sınava yetiştirdi. İlk sınavı bitirmenin rahatlığını yaşayan adaylar, özellikle Matematik sorularının zorluğundan ve sürenin yetmemesinden yakındı.

TYT sorularını inceleyen uzmanlar, sınavda müfredat dışı ve hatalı soru bulunmadığını, matematik testinde öğrencilerin süre sorunu yaşadığını söyledi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları üniversite hazırlık bölüm başkanlarının yorumları şöyle:

MATEMATİK: Muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorular. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

GEOMETRİ: Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK: Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA: Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

TÜRKÇE: Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşmakta. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu testte zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açmış.

TARİH: TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular sorulmuş.

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