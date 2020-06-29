YKS'de sorulmuştu: O soruyu filmin senaristi bile çözemedi!

29 Haziran 2020 Pazartesi, 17:41

27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarıırı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı. Soruların açıklanmasının ardından sınavda yer alan bazı sorular çok konuşuldu.

Bu sorulardan birinde, Türkçe testinde yer alan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metne yer verilerek, filmle ilgili söylenebilecek şey soruldu.

FİLMİN SENARİSTİ SORUYU ÇÖZEMEDİ

Çıkan soruyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan filmin senaristi Levent Kazak, “Size bir iyi, bir de kötü haberim var: iyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü’yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?” ifadelerini kullandı.

"SORUN SİZDE DEĞİL"

Levent Kazak’ın yaptığı paylaşımla ilgili bir yorumda bulunan Berna Laçin ise, “YKS 2020 Gençleri, kendinizi eksik ya da başarısız hissetmeyin sakın! Bakın, sınavda soru olarak çıkan Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin senaristi Levent Kazak bile filmle ilgili soruyu çözememiş. Sorun sizde değil” dedi.