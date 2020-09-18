Yoğun bakım ünitesinde kalan koronalı hastalar ne yapıyor? Pişmanlıkları ne?

18 Eylül 2020 Cuma, 19:40

Hastalara yoğun bakımda oksijen desteği sağlanıyor. Bir çoğu kovidli olmayı kabullenemiyor. Durumu ağır olan hastalar yoğun bakım ünitesine alınıyor. Hayatını kaybeden bir hastanın son nefesini vermeden önce “keşke” ile başlayan kurduğu cümle çok düşündürücü. Hastaların yakınları yoğun bakım odasına girebiliyor mu? O çaresizliği doktor Yalım Dikmen anlattı.

Hastalar önemli ama birde hekimlerin sağlığı var. Onlar yaşatmak için yaşamak zorundalar. Koronavirüsle birlikte aile düzenleri de bozuldu. Siyasi bazı isimlerin hedefinde olsalarda onlar aslında süper birer kahraman olmak istemiyorlar. Görevlerini yapıyorlar ve bunun içinde saygı bekliyorlar.