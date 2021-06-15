YÖK'ün istatistiklerine göre üniversitelerde kadın yönetici oranı yüzde 3.94

15 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, YÖK istatistiklerinden hazırladığı çalışma ile Türkiye’deki üniversitelerde kadın temsilinin düşüklüğüne dikkat çekti. Karabıyık, “Türkiye’de akademik kadrolarda üst kademelere çıkıldıkça kadınların payı azalıyor. Kadın profesörlerin oranı yüzde 32.5 iken bu kadrolardan sadece yüzde 3.94’ü rektörlük ve dekanlık görevi yapıyor” dedi.

YÖK 2020 verilerine göre Türkiye’de 207 yükseköğretim kurumunda 180 bin 65 öğretim elemanından 81 bin 661’i kadınlardan oluşuyor.

Öğretim görevlisi olarak üniversitelerde bulunan kadınların sayısı 45 bin 724. Akademik kadrolarda 18 bin 736 kadın doktor öğretim üyesi, 7 bin 190 kadın doçent, 10 bin 11 kadın profesör var.

Öğrencilerin yüzde 45’inden fazlası kadın olmasına, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri içerisinde kadınların oranının ise yüzde 43’ün üstünde olmasına rağmen kadınların payı doktor öğretim üyeliğinden, doçentliğe ve profesörlüğe uzanan süreçte geriliyor.

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