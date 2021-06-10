Kadın akademisyene saldıran şüpheli tutuklandı

10 Haziran 2021 Perşembe, 19:53

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) araştırma görevlisi olan Neşe Nur Akkaya parkta kedileri severken Eray Çakın'ın saldırısına uğramıştı.

İddiaya göre; Akkaya'ya elindeki termosla vuran Çakın, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakılmış, darp raporu alan Akkaya saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar da saldırıya sosyal medyadan tepki göstermişti.

SÖZEL TACİZ NEDİR?Kişinin “söz, kelime, konuşma” yolu ile değersizleştirilmesidir. Sözel taciz; fiziksel ve cinsel taciz uygulanmadığı durumlarda oluşabilir. Bağırmak, tehdit etmek, hakaret etmek; kişinin duygu, inanç ve seçimleri ile alay etmek, başkalarının yanında kişiyi aşağılamak vb. davranışlar sözel taciz olarak kabul edilmektedir.

