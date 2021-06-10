Kadın akademisyene saldıran şüpheli tutuklandı
İstanbul Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın'ın tutuklandığı bildirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) araştırma görevlisi olan Neşe Nur Akkaya parkta kedileri severken Eray Çakın'ın saldırısına uğramıştı.
İddiaya göre; Akkaya'ya elindeki termosla vuran Çakın, "Kedilere zarar vermeyin. Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınan saldırgan adli kontrolle serbest bırakılmış, darp raporu alan Akkaya saldırgandan şikayetçi olmuştu.
Ezgi Mola gibi ünlü sanatçılar da saldırıya sosyal medyadan tepki göstermişti.
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