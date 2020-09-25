YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eşine özel ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verilmesinin ardından, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü için ilan açtı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2020 Cuma, 09:54
YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eşine özel ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını bildirmişti. 

YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.


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