YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

25 Eylül 2020 Cuma, 09:54

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eşine özel ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın rektörlük görevinin disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını bildirmişti.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Başvurular, posta veya "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.