YÖK tüm üniversitelere yazı yolladı! 'Uzaktan eğitime geçilsin'
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere gönderdiği yazıyla, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verilmesini istedi.
YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıda 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma süreci kapsamında uzaktan eğitime geçilmesini, sınavların ertelenmesi veya çevrimiçi yapılmasını istedi.
YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.
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