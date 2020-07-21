YÖK, üniversite kontenjanlarını açıkladı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala üniversite kontenjanlarını duyurdu.



YÖK, tarafından yapılan açıklamada örgün öğretim programlarına bu yıl toplam 835 bin 383 kontenjan ayrıldığı belirtildi.Bu sayının devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 olduğu paylaşıldı.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarına toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelere ise 15 bin 148 kontenjan verildi. Açıköğretim Fakültelerindeki programlara ise 151.350 kontenjan ayrıldı.

Üniversitelerde yer alan bazı örgün öğretim bölümlerine ait kontenjanlar ise şöyle:

-Tıp 16 bin 448.

-Mühendislik 71 bin 244.

-Hukuk 16 bin 327.

-Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri 6 bin 467

-Mimarlık 7 bin 985.

-Temel Bilimler 10 bin 622.

-İlahiyat-İslami İlimler 19 bin 353.

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRASI ŞARTI GÜNCELLENDİ

Geçen sene hukuk fakültelerinde 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak belirlendi.



