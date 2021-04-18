Yoksulluğun resmi: GSS için bütçeden SGK’ye 4.2 milyar TL aktarıldı
Bütçe verileri, artan yoksulluğu da ortaya koyuyor. Hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az olanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılanıyor. Yurttaş bu şekilde sağlıktan yararlanabiliyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana bütçeden yapılan ödeme 4.2 milyar TL’ye ulaştı.
Asgari ücret 2021 için brüt 3 bin 577 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, Ocak 2021 itibarıyla yaşadığı hane içerisinde kişi başına düşen gelir bin 192 TL’nin altında olan kişilerin GSS primleri devlet tarafından ödeniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, sosyal güvenlik kurumlarına görev zararları kapsamında 3 ayda 19.6 milyar TL aktarıldı. Bunun önemli bir bölümünü SGK’ye sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan GSS primi ödemeleri karşılığı yapılan aktarmalar oluşturdu. Bu kapsamda SGK’ye mart ayında 1.5 milyar TL aktarıldı. Ocakta 1.2 milyar TL, şubatta da 1.5 milyar TL aktarılmıştı. 3 ayda ise sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan prim ödemeleri toplamı 4.2 milyar TL’ye ulaştı.
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