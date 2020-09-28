YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin açıklama
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerin açılmasıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir" açıklaması yaptı.
Koronavirüsünde vaka sayıları artarken YÖK’ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir."
"Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir."
ÜNİVERSİTELERİN AÇILMA TARİHİ
"Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor."
UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER
"127 devlet üniversitesinden 123’ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı."
"Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi."
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