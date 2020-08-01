YÖK'ün Vakıf Üniversiteleri raporu şaşırtmaya devam ediyor: 7, 78 ve 4 öğrenciyle üniversite!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:21

YÖK'ün "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020" raporunun yankıları sürüyor. Vakıf üniversitelerinin reklam ve tanıtıma harcadığı miktarın kütüphane harcamalarının 4 katı olduğunu ortaya konulduğu raporun ilk bölümünün ardından, 77 vakıf üniversitesinin öğrenci sayıları da paylaşıldı.

14 bin 945 ÖNLİSANS ÖĞRENCİSİ

2 yıllık ön önlisans kategorisinde 14 bin 954 öğrenciyle İstanbul Aydın Üniversitesi birinci sırada yer alırken, onu 12 bin 128 ile İstanbul Medipol Üniversitesi, 11 bin 936 öğrencisiyle İstanbul Gelişim üniversitesi izledi. MEF Üniversitesi 7 kişiyle en az ön lisans öğrencisi bulunan üniversite olurken, Atılım Üniversitesi 70, İstanbul Ticaret Üniversitesi 121 öğrenciyle son 3’teki yerini aldı.

78 LİSANS ÖĞRENCİLİ ÜNİVERSİTE

Lisans öğrencisi sayılarında sıralama değişti. 19 bin 859 öğrenciyle İstanbul Medipol Üniversitesi birinci sırada yer alırken, onu 19 bin 522 öğrenciyle Beykent Üniversitesi ve 19 bin 271 öğrenciyle Yeditepe Üniversitesi izledi. Lisans öğrencisi sayısında en alt sırayı 78 öğrenciyle Ankara Medipol Üniversitesi aldı. 128 öğrenciyle Ostim Teknik Üniversitesi ve 245 öğrenciyle Antalya Akev Üniversitesi son 3’te sıralandı.

LİSANSÜSTÜ DE ŞAŞIRTTI

Lisansüstü öğrenci sayısında Başakşehir Üniversitesi 5 bin 356 öğrenciyle birinci sırada yer alırken, 3 bin 817 öğrenciyle Yeditepe Üniversitesi ve 3 bin 640 öğrenciyle İstanbul Aydın Üniversitesi takip etti. 4 lisansüstü öğrencisi bulunan Yüksek İhtisas Üniversitesi son sırada bulunurken, Lokman Hekim Üniversitesi 15, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 21 öğrenciyle son 3’te yer aldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMADA KOÇ BİRİNCİ

Vakıf üniversitelerinin öğrenci başına yaptığı harcamalar da raporda bulunuyor. Rapora göre; Koç Üniversitesi öğrenci başına yaptığı 97 bin 555 lira 2 kuruşluk harcamayla birinci, İBN Haldun Üniversitesi 82 bin 166 lira 8 kuruşluk harcamayla ikinci, Sabancı Üniversitesi 80 bin 442 lira 9 kuruşluk harcamayla üçüncü sırada yer aldı. Avrasya Üniversitesi 4 bin 527 lira 5 kuruşluk harcamasıyla son sırada yer alırken, 8 bin 683 lira 6 kuruş harcamayla Çağ Üniversitesi ve 8 bin 919 lira harcamayla Üsküdar Üniversitesi son sıralarda yer almaktan kurtulamadı.