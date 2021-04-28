Yolcu otobüsü alev alev yandı
Bingöl- Elazığ karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsü alev alev yandı. 46 yolcu taşıyan otobüste herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Alkol yasağı üzerine hukukçulardan açıklama
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi