Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bingöl- Elazığ karayolunun 30. kilometresinde yolcu otobüsü alev alev yandı. 46 yolcu taşıyan otobüste herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:39
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