Yolcu otobüsünde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sakarya'da Adapazarı ve Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Adapazarı-Hendek ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüste gençler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Otobüsteki diğer yolcular araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı.
Yurttaşların ayırdığı olay sonrasında durdurulan otobüsten kavgaya karışan taraflardan biri indirildi.
GÜÇLÜKLE AYRILDILAR
Gençlerin otobüs içerisinde birbirine girdiği anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bir süre tartışan gençlerin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar görüntülere yansıdı. Devamında ise diğer yolcuların kavgayı güçlükle ayırdığı anlar ve kavgaya karışan taraflardan birinin otobüsten indirilme anları yer aldı.
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