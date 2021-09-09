Yolcu treni, istasyonda bekleyen YHT’ye çarptı. Sendika: Liyakatsizlik sonucu

09 Eylül 2021 Perşembe, 02:00

Adapazarı–Pendik seferini yapan yolcu treni Tuzla Tersane istasyonunda bekleyen yüksek hızlı trene (YHT) çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Murat Oral, “Trenler süratli olsaydı onlarca ölü olurdu, faciadan dönüldü” dedi. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

TCDD’den kazanın ardından yapılan açıklamada “Adapazarı–Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur” denildi. YHT’den daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

YHT HATTI BİTMEDİ

Kazaya ilişkin bilgi veren Oral, “Kazanın gerçekleştiği hat eski bir hat ve yüksek hızlı tren hattı henüz bitirilmediği için bu hatta alınıyor. Bu hatta yolcu ve yük trenleri birlikte çalıştırılıyor. YHT kırmızı ışıkta duruyor ancak Adapazarı treni ışıkta duramayarak diğer trene çarpıyor. Tampon teması sonucu yaşanan sarsıntıda 7 yolcunun yaralandığı bilgisine sahibiz. Işık ihlali mi yoksa sinyalizasyon hatası mı bunu netleştirmek için şu an erken. Bu daha sonra ortaya çıkar. O nedenle şu aşamada bu konuyla ilgili kimseyi suçlamış olmayalım” dedi.

“Buradaki en önemli sıkıntı YHT hattı bitmediği halde trenin burada çalıştırılmasıdır” diyen Oral, liyakatsizliğe vurgu yaparak şöyle devam etti:

“İkinci bir hata da yönetim hatası. TCDD Trafik Dairesi Başkanlığı’na İBB’nin AKP döneminden bir bürokrat olan Abdullah Özcanlı getirildi. Kendisi 50 günde daire başkanı yapıldı. Özcanlı, ilahiyat fakültesi mezunu ve demiryolları konusunda deneyim sahibi biri değil. Trafik Dairesi Başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyor ama yürütemiyor tabii ki. Liyakatsiz bir atama. Bizim tercihimiz demiryollarını bilen insanların yönetici olmasıdır. Demiryollarında bir slogan vardır... Önce Güvenlik önce emniyet. Ama şimdi liyakatsiz atamalar nedeniyle demiryollarında taşlar yerinden oynatıldı. Belediye gibi yönetmeyi düşünüyorlar. BTS üyesi birçok arkadaşımız yapılan hatalara itiraz ettikleri için sürgün edildi.”

GERİ DÖNÜŞ OLMAZ

Oral sözlerini şöyle noktaladı: “Son yaşanan kaza, personel hatasından bile kaynaklanmış olsa, öyle mekanizmalar var ki istesen bile kırmızı ışıkta geçemezsin. Böyle sistemleri faal hale getirmeleri lazım. Bu işi siyasi tercihten dolayı seçtikleri insanlara değil bilenlere bıraksınlar. Demiryollarında geri dönüş yoktur, tren çarptı mı biter. Çorlu’da 25 kişi, Pamukova’da 41, Ankara marşandiz kazasında 9 kişi öldü. Kalecik’te iki kişi öldü. Bu kazada da onlarca insan ölebilirdi.”