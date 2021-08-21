Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.
Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- Selvi'den Hocam lütfen dön açıklaması
- Daire 16 ortaya çıktı!
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Akademisyenlerden sert tepki
- Saray'da bakanlara 'görevden af' telaşı