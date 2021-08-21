Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçtı

Tarsus'ta yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı. Kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Hayvan Bakım Barınağı'na bildirdi.





Kısa sürede bölgeye gelen görevliler, yaralı köpeği ambulansla barınağa götürdü.



