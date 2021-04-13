Yönetim yine sessiz
Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı hakem hataları ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) tartışılan atamalarıyla ilgili Sarı-Kırmızılı yönetim halen sessizliğini koruyor.
Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulundan hiçbir ismin, özellikle Karagümrük maçında hakem Ali Palabıyık ile VAR’daki Suat Arslanboğa’nın tartışılan kararlarına dair açıklamada bulunmaması dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da TFF, MHK ya da hakemlerle ilgili açıklama yapılmadı. Sadece Lens’in Yedlin’in bileğine basma anının fotoğrafı paylaşıldı.
TERİM’İN CEZASINA TEPKİ VERİLMEDİ
Başkan Cengiz ile yönetim, TFF Disiplin Kurulu’nun Fatih Terim’e verdiği 2 maç men cezasıyla ilgili de açıklama yapmamıştı. Terim, cezaya tepki olarak Twitter’daki profil fotoğrafına “adalet terazisi” koymuştu. Ancak Galatasaray Kulübü’nün hiçbir mecrasında Terim’in bu paylaşımı yansıtılmamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, hakem hataları ve TFF’nin verdiği cezalar nedeniyle şampiyonluk yarışından uzaklaşıldığını savunup, Mustafa Cengiz ile yönetimin yaşananlar karşısında sessiz kalmasına sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
‘BEYAZ SAYFA’ TEPKİSİ
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ligin ilk yarısındaki F.Bahçe derbisine Ali Palabıyık’ın atanmasına yaptığı “Artık beyaz sayfa açmanın zamanı geldi” yorum, yeniden tartışmaya açıldı.
FALCAO’NUN DURUMU İYİ
Sarı-Kırmızılıların pazar günkü antremanında Kerem ile çarpışıp yüz kemiklerinde kırık meydana gelen Falcao ameliyat edildi. Dün hastaneden yürüyerek taburcu edilen Kolombiyalı forvetin sağlık durumu iyi. Tecrübeli golcü, yüzü için özel hazırlanacak koruyucu maskeyle bir süre sonra idmanlara başlayacak.
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