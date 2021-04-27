Yönetmen Sevgi Hirschhöuser, 35 ödülün sahibi oldu
İlk filmi Toprak ile ödülden ödüle koşan Antalyalı yönetmen Sevgi Hirschhöuser, bu kez de ABD’de düzenlenen 29. Arizona Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Yabancı Film Ödülü”nü aldı.
Konuk yazar: Emel Seçen
Yönetmen Sevgi Hirschhöuser, otuz beşinci ödülüne hem Hindistan hem Amerika’dan alarak ulaştı. İlk uzun metrajlı, bağımsız filmi olan “Toprak” ile önce Hindistan’da düzenlenen 4. International Film Festival of Ahmednagar’da 2 ödül alarak döndü. Toprak filmi, “En İyi Görüntü” ile Chris Hirschhäuser’e, 5. kez cinematografi ödülünün sahibi olmasını sağlıyordu. İsrailli müzisyen, Shaul Bustan’ın Toprak filmindeki duyguları işleyen müzikleri ile de aynı festivalde “En İyi Müzik Ödülü”nün sahibi oldu.
ARİZONA’DA DA EN İYİ YABANCI FİLM
Ardından Amerika’da 29. kez düzenlenen ünlü Arizona Uluslararası Film Festivali’nde, aynı zamanda Arizona Eyaleti prömiyerini gerçekleştirdiği festivalden de “En İyi Yabancı Film Ödülü”nü alarak toplamda 35 ödülün sahibi oldu. Üstelikte İngiltere, Amerika, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi yapımları eleyerek.
Koşullar nedeni ile tüm diğer etkinliklerde olduğu gibi uluslararası festivaller, pandemi sürecinde online olarak gösterimlerini gerçekleştirdikleri için festivallerden kazanılan ödül ve sertifikalar, daha sonra yollanıyor.
“2020 yılı festival yolculuğuna başladığımızda filmi yabancı ülkelerde gösterebilme isteğim hep vardı. Filmin özel olduğuna başından beri inanıyordum ancak ilk filmimde ödül beklentim hiç olmadı. Şimdi 35 ödülümüzün olması, hem benim kendime hem de ekipteki herkesin kendisine daha iyi inanmasını sağlıyor.
Daha emin adımlar ile bundan sonraki filmimizi yapabileceğimiz düşüncesi hâkim. Filmin işleyişi ve yavaş temposu, herkesin izlemeyi tercih ettiği bir film olmayabilir ama sonuna kadar izleyenlerin, Toprak’ın özel bir film olduğunda hemfikir olması beni sevindiriyor. Dünyanın her yerinde bir ailenin başına gelebilecek, sosyal drama konulu bir kurgu filmi. Bu anlamda ekibimde olan, emeği geçen ve bana inanıp destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Pandemi süreci bitince, değerli oyuncularım ve set ekibimle birlikte başarımızı kutlamak, aynı zamanda filmi hep birlikte ailemiz ve arkadaşlarımız ile birlikte büyük sahnede izlemek en büyük hayalim.”
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