Yönetmen Seyid Çolak'ın ödüllü filmi 'Kapan' 13 Kasım'da vizyona girecek
Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği, "Kapan" 13 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
Dünya prömiyerini yaptığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde büyük övgü alan ve yarıştığı çeşitli film festivallerden "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil birçok ödül alan Seyid Çolak imzalı "Kapan", festival yolculuğunun ardından 13 Kasım'da vizyona girecek.
Başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ile Serkan Altıntaş'ın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.
Yönetmenin ilk uzun metrajı olan, gizem, gerilim ve dram türünün harmanlandığını bir hikayeyi seyircisine sunan film, 3. Uluslararası Nepal Film Festivali'nde "En İyi Film", 5. Uluslararası Saidia Film Festivali’nde "En İyi Film", 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) ve "En İyi Müzik" (Ali Saran), 7. Uluslararası Antakya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" (Sami Aksu), 7. Boğaziçi Film Festivali'nde "FİYAB En İyi Yapımcı" (Seyid Çolak), 7. Kayseri Film Festivali'nde "Elia Kazan Jüri Özel Ödülü" ve 1. Uluslararası Gilak Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" (Onur Dilber) ödüllerinin sahibi olmuştu.
Yapımcılığını Zürafa Film ve Seyid Çolak'ın üstlendiği Kapan, Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girecek.
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