Younes Belhanda'nın yeni durağı belli oldu
L'Equipe'in haberine göre Younes Belhanda eski takımı Montpellier ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Fransız basını L'Equipe'in iddiasına göre Younes Belhanda, Nice'in çok daha iyi bir teklifini geri çevirerek Montpellier ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Türkiye'de Trabzonspor'dan, Fransa'da OGC Nice ve bazı Ortadoğu kulüplerinden teklif alan Younes Belhanda, Montpellier'yi seçti. Mali açıdan en iyi teklifin Nice'den geldiği ancak Belhanda'nın Montpellier ile gönül bağı olduğu için böyle bir tercih yaptığı belirtildi.
Belhanda'nın, Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'in tesis kapılarını da koşulsuz şartsız bir şekilde kendisine açması nedeniyle minnettar olduğu ve bu hareketin onu çok etkilediği vurgulandı.
Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Faslı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için 10 Mart 2021'de takımdan gönderilmişti.
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