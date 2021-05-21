Youtube, 6. video sonrası Sedat Peker'in kanalına 'onay' verdi

Youtube, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yayımladığı 6’ncı video sonrası kanalına 'onay işareti' verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 15:51
Youtube, 6. video sonrası Sedat Peker'in kanalına 'onay' verdi
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Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, gazeteci Hadi Özışık ile kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda kişiye ilişkin yayımladığı videolar izlenme rekorları kırıyor.

İZLENME SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ

Gündemin bir numaralı tartışma konusu olan Peker'in 'Reis Sedat Peker' youtube kanalında yayımladığı 6 videonun toplam izlenme sayısı 25 milyonu aştı.

Video paylaşım sitesi Youtube, 6’ncı videosunun ardından Peker'e 'onay işareti' verdi.


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