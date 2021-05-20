Adil Serdar Saçan'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Özet budur!
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Başkanı Adil Serdar Saçan, Sedat Peker'in gündeme oturan iddialarıyla ilgili, "Şüpheli hiç kimsenin eşi ya da çocukları şüpheli değildir. Herkes hukuka uymak zorundadır. İktidar sahipleri daha çok uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Başkanı Adil Serdar Saçan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'a ilişkin iddiaları gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken Twitter hesabından önemli paylaşımlara imza attı.
Adil Serdar Saçan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"EN KALİTESİZ, YALANCI VE ÜÇ KAĞITÇI KESİM..."
5 yıl İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptım. En kalitesiz, yalancı ve üç kağıtçı kesimin, mafya ve destekçileri; siyaset, iş adamı, satılmış kamu görevlileri ve satılmış basın mensupları olduğunu gördüm. Özet budur.
"ŞÜPHELİ HİÇ KİMSENİN EŞİ YA DA ÇOCUKLARI ŞÜPHELİ DEĞİLDİR"
- Şüpheli hiç kimsenin eşi ya da çocukları şüpheli değildir. Herkes hukuka uymak zorundadır. İktidar sahipleri daha çok uymak zorundadır.
- Siyaset temizlenmeden ülke temizlenemez. Temiz olan herkes ses vermeli...
- Delikanlılık sözle, söylemle olmaz. Yürek, bilek gerektirir. Delikanlının koruyucusu Hz. Allah’tır, karar gerektirmez.
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