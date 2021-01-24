YouTube, yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtı

YouTube da özellikle son dönemlerde bu anahtar kelimelerle birlikte etiket sistemini de uygulamaya soktu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 01:00
YouTube, yeni özelliğini tüm kullanıcılara açtı
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Facebook, Twitter ve Instagram için etiket özelliği oldukça önemli. YouTube da özellikle son dönemlerde bu anahtar kelimelerle birlikte etiket sistemini de devreye soktu.

Google, bu hafta meta veri etiketlerini kullanarak videoları düzenleyen açılış sayfalarının sunumunu tamamladı.

YouTube bu sistemle birlikte aynı tarzdaki videoları bir arada görüntülemeyi sağlıyor.

Böylece artık etiketler üzerinden aynı içeriğe sahip videolara erişmek mümkün olacak. Yani #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu etiketin yer aldığı videolar otomatik olarak listelenecek. Ek olarak kullanıcılar istedikleri hashtag'leri takip edip içerikleri bu şekilde de görüntülenebilecek.

Alternatif olarak URL aracılığıyla da erişmek mümkün oluyor. Kısaca www.youtube.com/hashtag/yourterm aramasıyla benzer sonucu elde edebilmek mümkün.


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