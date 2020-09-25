YouTube'a eski çalışanından depresyon ve travma davası

25 Eylül 2020 Cuma, 12:30

Eski bir içerik moderatörü, kafa kesme, çocuk istismarı ve diğer rahatsız edici içerik videolarını tekrar tekrar izlemek zorunda kaldığından dolayı depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkili semptomlar geliştirdiği iddiasıyla Google'a ait YouTube'a dava açtı.

California'da pazartesi günü açılan davanın iddianamesinde "müvekkilim uyumakta güçlük çekiyor ve uyuduğunda korkunç kabuslar görüyor. Geceleri uyumaya çalışırken sık sık uyanıyor, zihninde gördüğü videoları yeniden oynatıyor" yazıyor.

Davayı açan eski moderatör, kitlesel silahlı saldırılardan korktuğu, panik atak geçirdiği ve kaygısından dolayı arkadaşlarını kaybettiği için kalabalık yerlere, toplum içine çıkamadığını söylüyor. Ayrıca iddianamede belirtildiğine göre, çocukların yanında olmakta zorlanıyor ve çocuk sahibi olmaktan da korkuyor.

YouTube, içerik moderatörleri için güvenli bir çalışma yeri sağlamayarak ve akıl sağlığını korumak için yeterince çalışma yapmayarak California yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

YouTube'un "kronik olarak yetersiz personeli" olduğundan dolayı, moderatörler günde dört saatten fazla bu tür video içeriğini incelemek zorunda kalıyor. Davaya göre, çalışanların stres yaratan ve içerik moderatörlerinin psikolojik travma geliştirme riskini artıran, "yüzde iki ila beş hata oranıyla günde 100 ila 300 parça" içeriği gözden geçirmeleri gerekiyor.

Adı verilmeyen eski moderatör, tıbbi tedavi, yaşadığı travma için tazminat ve YouTube tarafından finanse edilen, içerik moderatörlerini tarayacak, teşhis edecek ve tedavi edecek bir tıbbi izleme programı oluşturulmasını istiyor.

Eski YouTube içerik moderatörü, Facebook içeriğini inceleyen moderatörler adına 2018 yılında da dava açmış olan Joseph Saveri Hukuk Bürosu tarafından temsil ediliyor.

Mayıs ayında Facebook, açılan davada anlaşma yoluna giderek içerik moderatörlerine 52 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: CHIP Online