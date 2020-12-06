YouTube'a yeni özellik geliyor: 'Bir Daha Düşünün'

06 Aralık 2020 Pazar, 13:21

Bu yılın başlarında YouTube, iç politikalarını gözden geçireceğini ve platformun içerik oluşturuculara eşit fırsatlar sağlayıp sağlamadığını denetleyeceğini belirtmişti.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, yaptığı yeni açıklamada ise, bu ilerleme hakkında bir güncellemede bulundu.

CHIP Online'ın aktardığına göre, YouTube'da birkaç değişiklik daha olacak ve bunlardan ilki, potansiyel saldırgan yorumları hedef alacak. Yeni özelliği teste sokan YouTube, artık YouTube videolarına yorum yapan kullanıcılara, yorumlarda daha saygılı olmalarını hatırlatacak.

Bundan sonra YouTube'da herhangi bir içeriğin altına saldırgan bir tutum ve nefret söylemi içeren yorum yapıldığında, sistem bunu kontrol ederek yayınlamadan önce kullanıcıya hemen yukarıda görebileceğini gibi bir hatırlatıcı mesaj iletecek. YouTube bu özelliği ilk olarak Android'te test edecek ve sonrasında diğer platformlara da uyarlayacak.

Wojcicki, yaptığı açıklamada ayrıca, 2019'un başından bu yana günlük nefret söylemi yorumlarının kaldırılma sayısını 46 kat daha arttırdıklarını belirterek, bunun sonucunda da topluluk kurallarını ihlal eden 54 bin'den fazla YouTube hesabını kapattıklarını işaret etti. YouTube'un 2020'nin son çeyreğinde kapattığı hesap sayısı ise 1.8 milyondan fazla.