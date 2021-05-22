YouTube’tan tüm videolara reklam zorunluluğu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:25

YouTube, kullanıcılarına gönderdiği hizmet şartlarıyla ilgili bir açıklamada, "1 Haziran’dan itibaren tüm görsel-işitsel materyallere reklam yerleştirmeye başlayacağını" duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu reklamlardan elde edilen kârın, küçük içerik üreticileri ile paylaşılmayacağı" vurgulandı.

“PARA KAZANMA İZİNLERİ YOK”

Platformdaki tüm içeriklerden para kazanma hakkına sahip olduğunu belirten YouTube, görüntülenme miktarları ve talep edilen diğer gereksinimleri karşılamayan kanalların karar kapsamında olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, YouTube Partner Programı'nın parçası olmayan kanalların, şirketin videolarına yerleştirdiği reklamlardan para kazanmaya izni olmadığı vurgulandı.

DAHA ÖNCE ABD'DE UYGULANMIŞTI

Entrepreneur dergisinde yayınlanan haberde, tüketiciler içerik üretmeye devam edeceğinden, birçok durumda reklamların varlığının bu içerik oluşturucuların büyüme fırsatlarını sınırlayabileceğinin unutulmaması gerektiği hatırlatıldı.

YouTube, Kasım 2020'de de ABD'de benzer değişiklikler yapmış, ancak itirazlar neticesinde söz konusu değişikliklerin kullanıcıların erişim yollarını etkilemeyeceği yönünde bir açıklama yapmak durumunda kalmıştı.